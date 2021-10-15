Тофик Зульфугаров: Предпринимается попытка спровоцировать Азербайджан на силовые меры

«Участившиеся со стороны армян обстрелы на линии соприкосновения свидетельствует о том, что сложившаяся после завершения Отечественной войны ситуация и контроль сил по поддержанию мира не устраивает армянскую сторону».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя разрастающуюся напряженность на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

По словам нашего собеседника, «если отбросить все политико-дипломатические термины, и говорить простым языком», сложилась устойчивая тенденция к тому, что фактически то население (имеются в виду карабахские армяне – прим. ред), которое не уменьшается, стоит перед серьезным выбором: продолжить в этих условиях сопротивляться возвращению под контроль азербайджанского правительства или же вернуться под контроль Баку?

Однако есть определенные силы, которые этого не желают, а потому стараются «взорвать» ситуацию и обвинить азербайджанскую сторону в том, что мы якобы представляем для них «постоянную угрозу». Они хотят сделать данную тему вопросом обсуждения на переговорах, чтобы добиться изменения сложившегося после войны статуса-кво.

«Говоря откровенно, Армения сейчас усвоила истину: данный регион находится под контролем сил по поддержанию мира. А Азербайджан решительно и настойчиво использует это в своих интересах для обеспечения возврата на освобожденные территории. Имею ввиду создания инфраструктуры и размещение населения», — продолжил Т.Зульфугаров.

После того, как этот процесс станет реальным, армяне хорошо понимают, что окажутся в виде анклава посреди азербайджанского государства, что их шансы вести вооруженные действия равны нулю, а разговоры о «независимости», «воссоединения» с Арменией превращаются в пустой звук.

Очевидно, осознав эту неизбежность, они хотят «взорвать» ситуацию. Поэтому внутри их началось «выделение» радикальной группы, которая обстреливает наши позиции.

По словам Т. Зульфугарова, возникает принципиальный и системный вопрос: ситуацию должны контролировать силы по поддержанию мира, осуществляющие пост-патрульную службу. Другая структура — мониторинговый центр, осуществляет систему технического наблюдения. Эта система фактически ввиду небольшой территории и использования дронов позволяет определить конкретно — кто нарушает режим прекращения огня и кого нужно разоружить. Силы по поддержанию мира пришли туда с целью обеспечения безопасности, поэтому все самостоятельно созданные вооруженные группировки должны быть разоружены и заменены какими-либо иными структурами. Возможно, временными, которые будут сотрудничать как с Азербайджаном, так и с силами по поддержанию мира. Поэтому вопрос разоружения незаконных формирований представляется уже актуальной задачей, как и усиление контроля в зоне Лачинского коридора.

«Иными словами, на сегодняшний день мы видим попытку спровоцировать Азербайджан на какие-то силовые меры, а после поднять шум и попытаться изменить ситуацию в свою пользу. Что должен делать Азербайджан? Нужно в соответствии с нашими интересами предпринять какие-то ответные действия. К примеру, поставить перед силами по поддержанию мира вопрос, чтобы они тщательно контролировали и разоружали поднимающих голову радикалов», — подчеркнул наш собеседник.

По словам Т.Зульфугарова, завершился военный и наступил политико-дипломатический этап конфликта. Пока идет поиск форматов, в рамках которых будут решаться вопросы, связанные во взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном. Во-первых, это граница, а во- вторых — коридор.

«Что касается тематики, связанной с территориями, временно находящимися под контролем российских миротворцев, то, Армения не должна иметь к этому вопросу никакого отношения. Если с представителями Армении и будут проводиться встречи, то не нужно обсуждать тематику, связанную с нашими территориями. Это можно обсудить с посредниками, с силами по поддержанию мира. Мы должны для себя четно определить, где одна тема, а где — иная. И никогда их не смешивать.

Что касается встреч между представителями Азербайджана и Армении, то они имеют отношение к тематике армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период», — резюмировал Т. Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров