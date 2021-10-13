Сепаратисты открыли огонь по гражданской автомобильной колонне

Открыт огонь по гражданской автомобильной колонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар.

«13 октября около 14:00 автомобильная колонна, двигавшаяся из поселка Суговушан Тертерского района в направлении Кяльбаджарского района и перевозившая невоенные грузы с целью строительства гражданской инфраструктуры на территории Кяльбаджарского района, была обстреляна незаконными армянскими вооруженными отрядами вблизи населенного пункта Гозлукёрпю», – сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате обстрела были повреждены передняя, задняя части, колеса и механизмы автомобиля марки “Нива” военной автомобильной инспекции военной полиции Вооруженных сил Азербайджана, двигавшегося впереди колонны.

К счастью, погибших и раненых нет.

«Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями автомобильной колонны гражданского назначения, движущейся в сопровождении российских миротворцев для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях недопустим.

Для расследования данного инцидента было направлено обращение в командование российских миротворческих сил и совместный российско-турецкий центр мониторинга, временно дислоцированный в определенной части Карабахского экономического района Азербайджана», – сообщили в оборонном ведомстве.