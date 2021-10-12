Жиру назвал Шевченко своим кумиром

Француз Оливье Жиру счастлив играть за «Милан».

По его словам, обе его бабушки были итальянками, а потому язык он знает хорошо.

Единственное что не устраивает футболиста на Апеннинах так это кухня, которая по мнению Жиру, сильно проигрывает французской.

Также форвард рассказал, что еще в детстве болел именно за «россонери», а любимым футболистом в составе «Милана» был украинец Андрей Шевченко.

«Я горжусь, что выступаю в Серии А. Смотрел эту лигу в детстве. Когда я был подростком, то моим кумиром был Андрей Шевченко. Рад, что у меня есть возможность забивать в его команде. Мы играем в футбол ради таких эмоций,» — поведал Жиру, слова которого приводит «Корреспондент».

Отметим, что форвард переехал в «Милан» из «Челси» в июле этого года. В пяти матчах за «россонери» он забил два гола.