Азербайджан и НАТО обсудили вопросы партнерства

12 октября первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Управления партнерства Оперативного командования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

Начальник Генерального штаба отметил, что после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, боеготовность азербайджанской армии и боевой дух личного состава еще более возросли.

Генерал-лейтенант К.Велиев отметил положительные результаты, достигнутые подразделениями азербайджанской армии в рамках концепции операционных возможностей, подчеркнув важность продолжения сотрудничества.

Контр-адмирал Б.Tуран высоко оценил деятельность военнослужащих азербайджанской армии во всех сферах партнерства с НАТО.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества с НАТО, стороны обсудили военные, военно-технические, военно-образовательные, военно-медицинские и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.