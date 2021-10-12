Закир Гасанов встретился с представителем НАТО

12 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления по партнерству главнокомандования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

Как сообщили в Министерстве обороны,

Закир Гасанов проинформировал гостя о работе, проделанной на освобожденных землях, а также о нынешней ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Выразив удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества с НАТО и положительными результатами, достигнутыми в этой области, генерал-полковник Гасанов подчеркнул важность дальнейшего развития отношений.

Контр-адмирал Б. Туран поблагодарил азербайджанскую армию за ее вклад в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул, что поддерживает дальнейшее расширение существующего военного сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках партнерства с НАТО.