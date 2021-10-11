Отец Фьюри нашел сыну достойного соперника

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Т.Фьюри, после победы своего сына над американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что единственный дальнейший достойный соперник для него — украинец Александр Усик. Слова Джона Фьюри передает «Газета.ру» со ссылкой на TalkSport.

«Я считаю, что Тайсон должен искать поединка либо с Александром, либо ни с кем. Дальше или Усик, или ничего. Меня не волнуют остальные соперники — они не на одном уровне с моим сыном», — сказал Джон Фьюри.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде поединка, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.