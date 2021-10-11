Участвовавшие в учениях «Нерушимое братство-2021» турецкие войска покинули Азербайджан

Состоялась церемония прощания с личным составом ВС Турции, принявшим участие в азербайджано-турецких совместных оперативно-тактических учениях «Нерушимое братство-2021». Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджанской Республики.

В ходе церемонии было рассказано о высоком профессионализме военнослужащих двух братских стран, продемонстрированном на проводимых в Нахчыване при участии третьего армейского командования ВС Турции и Отдельной общевойсковой армии НАР учениях «Нерушимое братство-2021».

Военнослужащим турецких вооруженных сил, участвовавшим в учениях, были вручены памятные сувениры.

Личный состав и военная техника ВС Турции, покидая воинскую часть спецназа, пересекли мост Умид на реке Араз и направились к месту постоянной службы.

Совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2021», в которых были задействованы подразделения специального назначения, коммандос, мотострелковых и других родов войск обеих стран, проходили на территории Нахчыванской АР в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.



