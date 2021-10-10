Неймар может прекратить играть за сборную

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, скорее всего, перестанет выступать за сборную Бразилии.

«Думаю, это будет мой последний чемпионат мира. Я не знаю, хватит ли у меня сил и духа продолжать играть в футбол. Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы победить на ЧМ-2022. Тогда я реализую мою самую главную мечту детства», — приводит слова Неймара RT со ссылкой на DAZN.

Первенство планеты состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии практически гарантировала себе попадание в финальную стадию турнира.

На счету 29-летнего Неймара 69 голов и 49 результативных передач в 113 матчах за национальную команду.