Баку пора огородиться от лицемерного Ирана

Напряженность в ирано-азербайджанских отношениях впервые за последние недели, похоже, пошла на спад: Москва перечеркнула планы Тегерана по дальнейшей конфронтации с Баку, указала, что иранскому режиму раздувать эскалацию бессмысленно, и намекнула, что не позволит дестабилизировать регион.

После этого глава иранской дипломатии Абдоллахиян уже заявил о готовности прибыть на переговоры в Баку, и предложил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову совершить визит в Тегеран .

Теперь же в Анкаре состоялись политические консультации Турции и Ирана. Детали переговоров, конечно же, вряд ли станут известны широкой общественности, но тем не менее, уже понятно, что в них, главным образом, была затронута азербайджано-иранская и ирано-турецкая повестка.

Иранские официальные лица за последние недели словно соревновались в том, кто жестче пригрозит Баку и Анкаре. А вчера впервые назвали реальную причину своей истерики: запуск Зангезурского коридора. Иран стал настороженно относиться к открытию коммуникаций в регионе, считая, что это навредит ему и ущемит его права. Тегеран также анонсирует «новые» проекты с Ереваном. По словам министра дорог и городского развития Ирана Ростама Гасеми, совместные инфраструктурные проекты с Арменией позволят «изменить транзитную карту региона».

«Благодаря особой миссии, порученной заместителям министра, проблема Кавказского коридора и дороги из Нордуза в Армению будет решена, и вскоре транзитная карта этого региона будет полностью изменена», — сказал Гасеми, добавив так же, что все те, кто создавал проблемы, должны знать одно: «дорогу Ирану они не закроют». И в то же время «сожженные мосты восстановить будет сложно».

С последним действительно сложно поспорить: Иран сжег все мосты, и в ближайшей перспективе трудно представить, что ситуация вернется в прежне русло. Но, с другой стороны, ситуация не обострилась бы настолько, если бы у власти в Иране все еще находились либералы в лице Роухани. Пришедшие им на смену консерваторы выбрали путь конфронтации: Абдоллахиян, бывший зам экс-главы внешнеполитического ведомства Ирана Зарифа, словно из кожи вон лез, чтобы показать, что он лучше своего начальника. Но, в конце концов, неверно выбранный иранскими «ястребами» тон в общении с Баку принёс им же неудачу, причем, весьма позорную.

Нет сомнений, что при Зарифе стороны смогли бы договориться и уладить все противоречия за столом переговоров. Но Тегеран принялся, как говорится, «рвать и метать». Вместе с ним проиграла также и Армения, которая буквально с начала конфликта между нашими странами попыталась «переобуться» и продемонстрировать «поддержку» Ирану.

Ереван сегодня, словно взяв на вооружение сбалансированную политику Баку, пытается лавировать, но делает это очень коряво и непрофессионально. Даже премьер-министр Армении Пашинян и Москва – при всем негативном отношении к ним – выглядят на фоне иранских ястребов более пристойно.

Изгой изгоя видит издалека — именно так можно охарактеризовать отношения Ирана и Армении. Действительно, страны многое объединяет: обе изолированы от региональных процессов и считаются своего рода странами-изгоями. Но, тем не менее, случившееся стало хорошим уроком для Еревана, также провалившего свою игру.

Но суть не в этом. Надо отдать Тегерану должное – не случись всего этого, проиранская «пятая колонна» в нашей стране и дальше бы пыталась убеждать всех, что «нет нам друга ближе Ирана», а режим и дальше бы рассуждал о «братстве» двух народов. Время расставило все по местам: Иран нам никогда не был другом и не станет им в будущем. Окутанный щупальцами санкций, Тегеран с завистью смотрит на развитие Азербайджана, и не отказывается от территориальных претензий к Баку, хотя и не осмеливается говорить об этом открыто.

Баку гордо выстоял в нынешнем конфликте с Тегераном, более того, продемонстрировал ему его реальное место в регионе. Но как бы то ни было, мы не должны недооценивать иранский режим. Там, безусловно, запомнят «обиды» и продолжат пакостить. А с учетом пристрастия режима к терроризму, ожидать от него можно чего угодно. Баку следует всерьез заняться проиранской «пятой колонной», которая вряд ли оценит реальное положение, и сделает выводы даже после случившегося. Фанатики всегда оставались очень опасными, их невозможно переубедить ни в чем.

В посольстве Ирана в Азербайджане уже сообщили, что закрытый на днях офис Хаменеи будет вскоре открыт. Но Баку ни в коем случае не должен допустить этого.

Азербайджанская сторона в настоящее время проводит проверки на 130-километровой границе, которая находилась под армянской оккупацией, и изучает схемы, которыми пользовался Иран в сотрудничестве с армянской стороной.

По итогам данного расследования, которое предвещает «новые сюрпризы», Баку стоило бы перенять опыт Турции, завершившей сегодня строительство 20-километрового участка бетонной стены в провинции Ван на границе с Ираном: за два года, напомню, вдоль стены построено 104 опорных пункта, продолжается строительство еще 13, а в районе границы также строятся два военных объекта.

Азербайджану следует всячески отгородиться от Ирана, чье лицемерие больше ни для кого не является секретом. И наконец открыть посольство в Израиле.

Максуд Салимов