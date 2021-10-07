Михаил Финкель: Иран понимает, что в этом случае Израиль поддержит Азербайджан

Иран пытается пугать Азербайджан. Конечно, ни о какой войне серьезной речи не идет. Тегеран понимает, что Азербайджан сейчас располагает сильнейшей и чрезвычайно технологичной армией, невероятно патриотичной, вооруженной самым лучшим оружием, которая является серьезной угрозой для иранских ВС.

Об этом в беседе с Minval. az заявил израильский политолог, раввин Михаил Финкель, оценивая действия и заявления Тегерана в регионе.

Иран, по словам политолога, является крупным и сильным южным соседом Азербайджана, страной, с которой Баку всегда пытался поддерживать дружеские добрососедские отношения, несмотря на тот факт, что Тегеран всегда подвергал и подвергает дискриминации этнических азербайджанцев, многомиллионную общину, проживающую в Иране. Но Азербайджан, как отмечает Финкель, делал все возможное, дабы избегать острых углов благодаря очень мудрой, грамотной и аккуратной политике, проводимой Ильхамом Алиевым.

«Однако, к сожалению, несмотря на заверения официального Тегерана о признании целостности границ Азербайджана, несмотря на поздравления с победой в Отечественной войне за Карабах, выяснилось на поверку, что Иран только говорил так, а вот действовал совсем иначе. И до, и во время, и после войны он активно помогал Армении. Помогал экономически, помогал с транспортировкой неопознанных подозрительных грузов»,– отметил политолог.

Не так давно Азербайджан увидел, что Иран контрабандным образом, меняя номера грузовиков, поставляет на оккупированную еще на тот момент территорию Азербайджана армянской стороне горюче-смазочные материалы, поддерживая армянскую часть Карабаха топливом. Это есть ни что иное как целенаправленная экономическая поддержка врага, покусившегося на территориальную целостность Азербайджана, заметил политолог.

Далее, уже сейчас, после освободительной 44-войны Азербайджан вновь столкнулся с аналогичным казусом: иранские фуры без получения разрешения официального Баку снова курсируют в Армению. Конечно, это не могло, как отмечает политолог, не вызвать негативной реакции в Азербайджане. В ответ Иран делает демарш: проводит военные учения, бряцает оружием, и совершенно несуразно обвиняет Баку в том, что он пропустил через свою территорию к границе с Ираном масштабную израильскую армию. Ну, на территорию Азербайджана находятся военные армий разных дружественных стран, выполняя на освобожденных территориях миротворческую миссию: это и турецкие военные, и российские миротворцы. Но все эти армии, иронично отмечает политолог, почему-то не волнуют Иран, его волнует гигантская, вооруженная до зубов, «израильская армия».

«Когда я все это читал, я вспомнил «гарики» — четверостишия известного израильского поэта, выходца из СССР, Игоря Губермана. У него есть такой «гарик» о антисемитах, ненавидящих евреев, и звучит он так: «Все как один – головорезы, а в штанах у них обрезы». Вспоминаются также слова барда Александра Галича: «Как мать говорю и как женщина, израильская военщина известна всему свету, требую ее к ответу». Вот тоже самое и тут, — отмечает Финкель.

Ирану, по его словам, мерещится, огромная по численности, схожая по размеру с китайской, израильская армия, стоящая сейчас границе с Ираном, оснащенная самым ужасным для него оружием и дискриминирующая, по версии Ирана, палестинцев, подвергающая их всевозможным пыткам.

«Все это является полной чушью. Никакой израильской армии там нет. Никаких вооруженных до зубов головорезов нет. Как правильно сказал Ильхам Алиев, «здесь пусто, нет ни гражданских, ни военных, нет никого». Все эти «шайтаны», что мерещатся иранскому режиму в виде израильской армии, что их уничтожит, возможно, и потому, что Иран чувствует свою вину перед еврейским народом. Напомню, это подрыв еврейского общинного центра в Аргентине в 1994 году, когда иранские спецслужбы взорвали и убили около восьмидесяти евреев, и Аргентина считает Иран за это с тех пор террористической страной. Это и подрыв автобуса с израильскими туристами в Бургосе и много других терактов, которые они совершают», — отметил политолог.

Но почему усилилась агрессивная риторика Ирана?

«Основная причина – это, конечно же, победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Победа, с которой Иран даже поздравил Азербайджан, но которой, в действительности, крайне недоволен, потому что в этой войне Азербайджан победил его сателлита – Армению. Того самого сателлита, которого всегда поддерживал Иран с целью всяческого ослабления Азербайджана. А ослаблять Азербайджан Ирану необходимо, что бы ваша страна не помогала этническим азербайджанцев в Иране. Это самая большая фобия Тегерана», — подчеркивает Финкель.

Оттого, уверен политолог, и все эти сегодняшние жесты Ирана. А вторая важная попытка – это прекратить всяческое сотрудничество Азербайджана с Израилем: в военном, в экономическом, в разведывательном и в антитеррорестическом плане. Поэтому, это, конечно же, и атака на Израиль.

Но Иран напрасно наивно полагает, что Израилю нужен Азербайджан для того, чтоб следить с его территории за тем, что происходит в Иране, отметил наш собеседник. У Израиля множество точек на карте, откуда он запросто может следить за всем, что происходит в этой стране, продолжил он.

По мнению Финкеля, Иран увидел, что определенную роль в блестящей победе Азербайджана над армянскими оккупантами сыграло израильское оружие. Иран пугает военное сотрудничество Азербайджана и Израиля. Иран пугает тот факт, что азербайджанская армия с помощью израильского оружия в том числе, становится сильнейшей армией в регионе Южного Кавказа. Иран предпочитал бы видеть Азербайджан с отсталой захудалой армией советского образца, наподобие армянских вооруженных сил – так Тегерану спокойнее, заметил политолог.

«Иран пугает Азербайджан. Конечно, ни о какой войне серьезной речи не идет, ибо Тегеран понимает, что Азербайджан сейчас располагает сильнейшей и чрезвычайно технологичной армией, невероятно патриотичной, вооруженной самым лучшим оружием. Иран понимает, что рядом с Азербайджаном стоит Турция – сильная и мощная страна, являющаяся членом военного блока НАТО, который может среагировать на военные угрозы Ирана самым серьезным образом. Иран понимает, что и Россия не хочет, чтобы вспыхнула война на Южном Кавказе – это против ее национальных интересов. Иран понимает, что в этом случае Азербайджан поддержит Израиль, и если Баку попросит помощи, то она будет оказана в любом размере и в любом смысле, отметил израильский политолог. Это и разведывательная помощь, помощь специалистами, поставками вооружения. Мы будем с вами, бок о бок – это я гарантирую вам», — отметил Финкель.

Выиграет ли Иран при таком раскладе сил?

«Нет, Иран проиграет, — убежден политолог. — И по целому ряду причин, поскольку у Ирана на данный момент нет современных средств ПВО, у Ирана совершенно нет новой технологичной авиации, только закупленные еще шахом Пехлеви французские «Миражи», старые, еще первые модели американских истребителей серии «F». По современным меркам это просто летающие «корыта». Они не могут сделать ничего против истребителей «F-16», что имеются у Анкары, и тем более «F-35», что имеются на вооружении стран НАТО».

А значит, отмечает политолог, это попытка напугать и не более того.

«Но я должен отдать должное вашему президенту. Ильхам Алиев – смелый, уверенный лидер, который не прогнулся под Иран, который не стал высказывать испуг или опасения, и не стал делать шагов назад, отходя от заявленных позиций. Это сильный и мощный лидер, это бесстрашный главнокомандующий, сильной и патриотичной страны. Все эти качества я увидел, когда смотрел его интервью и испытывал чувство сильнейшей гордости. Ильхам Алиев – воин, и потомок воинов», — отметил Финкель.

А Иран отступит, уверен политолог.

«Они пришли, потренировались у границ и снова уйдут восвояси. Вся их армия – это как саранча, это огромная армия пехотинцев, вооруженная автоматами Калашникова и фанатиками, готовыми себя подрывать, по поводу и без. Но не более того», — делает вывод политолог.

«У Ирана есть большое количество ракет – малой и средней дальности. Да, они у Ирана есть, но есть и современные средства ПВО, которые могут обезвредить этот металлолом в воздухе, если бы это было необходимо. Но войны не будет», — резюмировал Финкель.

В. Мансуров