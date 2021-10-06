Совершенствуется деятельность Центрального командного пункта и Центра управления спутниковой связью ВВС

6 октября, 12:13

По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил Центральный командный пункт ВВС, а также Центр управления спутниковой связью центрального узла связи Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности.

Как сообщает Минобороны, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Рамиз Таиров доложил начальнику Генерального штаба о деятельности командного пункта, оснащенного современными автоматизированными системами управления. Было отмечено, что Центральный командный пункт, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, обеспечивает оперативное выполнение Военно-воздушными силами поставленных боевых задач.

Подчеркивалось, что во время Отечественной войны с командного пункта осуществлялось непрерывное управление боями, велся контроль за успешным выполнением боевых задач армейской авиацией. Это обеспечило сохранение превосходства в воздухе над противником в ходе боевых операций ВВС Азербайджана.

Затем начальник Генштаба посетил Центр управления спутниковой связью. Было отмечено, что с учетом мер безопасности система спутниковой связи функционирует в основном через спутник ОАО “Азеркосмос”.

Начальник Генерального штаба довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны в связи с обеспечением устойчивой и безопасной связи войск, дислоцированных на освобожденных территориях.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.