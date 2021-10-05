Баку опроверг очередную ложь Еревана

5 октября, 22:29

«Распространяемая в армянской прессе информация о том, что в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии повреждена машина обеспечения, является ложной».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Это очередная необоснованная выдумка противоположной стороны», — отмечает Минобороны.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.