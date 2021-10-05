Прошла двусторонняя встреча между министрами обороны Азербайджана и Грузии

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.