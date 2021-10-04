Фёдор Емельяненко не будет драться с братом

5 октября, 00:45

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко прокомментировал заявление родного брата Александра о готовности провести совместный поединок.

«Заблудился Александр… Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с ним. Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», — но сам живёт совсем без Бога», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Боец отметил, что заявление брата не стало дня него неожиданностью.

«Нашего поединка никогда не было бы и не будет. Думаю, глупо развивать эту тему», — сказал он.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».