Хабиб прокомментировал свои слова о ринг-гёрлз

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что слова о ринг-гёрлз являются его личным мнением и ему нет разницы, согласны с ним остальные или нет.

«Это лично моё мнение. Многие с ним не согласны, но какая разница? Мне всё равно, что об этом думают другие. Я говорил о ринг-гёрлз, когда меня спрашивали о моём промоушене. В нём принимаю решения лично я, а не Дэйна Уайт или кто-то ещё», — отметил Нурмагомедов, которого цитирует «Лайф».

Ранее спортсмен заявил, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах, и назвал их «самыми ненужными людьми» в этом виде спорта. В ответ на это американский боец Кевин Ли призвал Нурмагомедова «отвалить от девушек».