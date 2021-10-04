Хабиб прокомментировал свои слова о ринг-гёрлз

5 октября, 00:19

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что слова о ринг-гёрлз являются его личным мнением и ему нет разницы, согласны с ним остальные или нет.

«Это лично моё мнение. Многие с ним не согласны, но какая разница? Мне всё равно, что об этом думают другие. Я говорил о ринг-гёрлз, когда меня спрашивали о моём промоушене. В нём принимаю решения лично я, а не Дэйна Уайт или кто-то ещё», — отметил Нурмагомедов, которого цитирует «Лайф».

Ранее спортсмен заявил, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах, и назвал их «самыми ненужными людьми» в этом виде спорта. В ответ на это американский боец Кевин Ли призвал Нурмагомедова «отвалить от девушек».

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».