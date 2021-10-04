Раджабов финишировал вторым на турнире Chess Champions Tour

4 октября, 23:37

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов занял второе место в финальном турнире онлайн-серии Chess Champions Tour, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) с призовым фондом в полтора миллиона долларов (около 2,5 миллиона манатов), сообщает Sputnik Азербайджан.

По итогам девяти туров Раджабов набрал 27 очков и занял в итоговом зачете онлайн-серии второе место, отстав от победителя чемпионского тура Магнуса Карлсена на 4,5 очка. Третьим стал Левон Аронян (Армения), набравший 24 очка. Другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров набрал 9,5 очков и замкнул турнирную таблицу.

В финальном турнире чемпионского тура Теймур Раджабов начал с трех поражений подряд от Владислава Артемьева (Россия, 2,5:3,5), Хикару Накамуры (США, 2,5:3,5), Аниша Гири (Нидерланды, 2,5:3,5), после чего выиграл остальные встречи — у Яна-Кшиштофа Дуды (Польша, 2,5:1,5), Левона Ароняна (Армения, 2,5:1,5), Уэсли Со (США, 3:1), Магнуса Карлсена (Норвегия, 3:1), Шахрияра Мамедъярова (Азербайджан, 2,5:1,5) и Максима Вашье-Лаграва (Франция, 2,5:0,5).

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».