Раджабов финишировал вторым на турнире Chess Champions Tour

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов занял второе место в финальном турнире онлайн-серии Chess Champions Tour, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) с призовым фондом в полтора миллиона долларов (около 2,5 миллиона манатов), сообщает Sputnik Азербайджан.
По итогам девяти туров Раджабов набрал 27 очков и занял в итоговом зачете онлайн-серии второе место, отстав от победителя чемпионского тура Магнуса Карлсена на 4,5 очка. Третьим стал Левон Аронян (Армения), набравший 24 очка. Другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров набрал 9,5 очков и замкнул турнирную таблицу.
В финальном турнире чемпионского тура Теймур Раджабов начал с трех поражений подряд от Владислава Артемьева (Россия, 2,5:3,5), Хикару Накамуры (США, 2,5:3,5), Аниша Гири (Нидерланды, 2,5:3,5), после чего выиграл остальные встречи — у Яна-Кшиштофа Дуды (Польша, 2,5:1,5), Левона Ароняна (Армения, 2,5:1,5), Уэсли Со (США, 3:1), Магнуса Карлсена (Норвегия, 3:1), Шахрияра Мамедъярова (Азербайджан, 2,5:1,5) и Максима Вашье-Лаграва (Франция, 2,5:0,5).