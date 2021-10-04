Азербайджанские саперы отчитались о работе

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как говорится в сообщении ANAMA, с 1 сентября по 1 октября в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, было обнаружено и обезврежено 429 противопехотных мин, 83 противотанковые мины и 533 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение недели была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 962 гектара.

С 10 ноября прошлого года по 2 октября этого года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5537 гектаров.