Азербайджанские саперы отчитались о работе

4 октября, 21:13

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как говорится в сообщении ANAMA, с 1 сентября по 1 октября в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, было обнаружено и обезврежено 429 противопехотных мин, 83 противотанковые мины и 533 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение недели была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 962 гектара.

С 10 ноября прошлого года по 2 октября этого года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 5537 гектаров.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».