Президент Алиев коснулся важности джебраильской операции

4 октября, 20:01

Важность джебраильской операции заключалась также в том, что после освобождения Джебраила мы смогли успешно перейти в другие районы, которые в то время находились под оккупацией.

Об этом заявил президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства напомнил, что после Джебраила от оккупантов были освобождены Зангилан, затем Губадлы, южная часть Лачинского района. «Таким образом, мы смогли полностью взять под контроль Лачинский коридор, и, еще раз хочу сказать, в течение нескольких дней шли ожесточенные бои за села Солтанлы и Эмирварлы – это были одними из тех мест, где армянская армия сопротивлялась и где были построены большие укрепления», — отметил президент Азербайджана, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».