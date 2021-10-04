Президент Алиев коснулся важности джебраильской операции

Важность джебраильской операции заключалась также в том, что после освобождения Джебраила мы смогли успешно перейти в другие районы, которые в то время находились под оккупацией.

Об этом заявил президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства напомнил, что после Джебраила от оккупантов были освобождены Зангилан, затем Губадлы, южная часть Лачинского района. «Таким образом, мы смогли полностью взять под контроль Лачинский коридор, и, еще раз хочу сказать, в течение нескольких дней шли ожесточенные бои за села Солтанлы и Эмирварлы – это были одними из тех мест, где армянская армия сопротивлялась и где были построены большие укрепления», — отметил президент Азербайджана, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.