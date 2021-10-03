Экс-голкипер переквалифицировался в мебельщика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.