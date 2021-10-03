Экс-голкипер переквалифицировался в мебельщика

4 октября, 00:45

Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Александр Маннингер рассказал, что после карьеры занялся изготовлением мебели. Слова Маннингера.

«Я вернулся к своему первому любимому делу. Я был плотником, прежде чем стал футболистом. Конечно, сейчас выхожу за рамки этой профессией, но этот опыт и полученные знания позволяют мне заниматься изготовлением мебели и строительством.

Я организовал сеть профессионалов, включая плотников, каменщиков и садоводов. Также встречаюсь с архитекторами. На практике, если есть земля или дом, который нужно обустроить или отремонтировать, то мы займемся мебелью и окнами. Мне очень нравится эта работа», — сказал австриец, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Tuttomercato.

Маннингер — чемпион Англии — 1997/98, обладатель Кубка Англии — 1997/98, обладатель Суперкубка Англии — 1998, 1999, чемпион Италии — 2011/12.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.