Жерар Пике: Все очень плохо

Капитан «Барселоны» Жерар Пике после поражения в матче восьмого тура чемпионата Испании от мадридского «Атлетико» (0:2) высказался о проблемах команды с результативностью. Слова защитника передает «Газета.ру» со ссылкой на AS.

«Они забили два гола с очень небольшими затратами. Мы можем играть три часа и не забить гол. Все очень плохо, но нам нужно только работать. Это не уникальная проблема. Даже слепой это поймет. Мы исправимся, но сейчас тяжелые времена. Атмосфера в раздевалке хорошая, мы хорошо ладим, хотим переломить ситуацию. Весь этот шум между президентом клуба и тренером не может повлиять на нас», — сказал Пике.

После семи сыгранных матчей «Барселона занимает девятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 12 очков.

Каталонцы 24 октября сыграют с мадридским «Реалом», а 20 октября примут киевское «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.