Спортсменкой года в Новой Зеландии стала транс-женщина

Первая в истории Олимпиады транс-женщина, тяжелоатлетка Лорел Хаббард, получила награду спортсменки года на церемонии вручения наград новозеландского Университета Отаго, сообщает «Спорт-Экспресс».

Хаббард — первая транс-персона, которая получила награду премии OUSA Blues and Golds Awards за 113-летнюю историю университета. Отмечается, что основная задача Хаббард на Олимпиаде состояла не в спортивном результате, а в самом факте присутствия на Играх.

Напомним, Лорел Хаббард завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.