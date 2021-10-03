Азербайджан ответит на военные учения Ирана совместными учениями с Турцией в Нахчыване

С целью оказания помощи Азербайджанской Армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
Об этом сегодня сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара, слова которой приводит АПА.
Она отметила, что в рамках проекта «Братская бригада» продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия: «5-8 октября в Нахчыване будут проведены учения «Нерушимое братство-2021». Цель учений – развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными Силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев со всеми нашими возможностями, как мы это делали до сих пор в справедливом деле наших двух братьев, с которыми мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции «два государства, одна нация».