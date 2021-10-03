Азербайджан ответит на военные учения Ирана совместными учениями с Турцией в Нахчыване

3 октября, 16:11

С целью оказания помощи Азербайджанской Армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Об этом сегодня сказала официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара, слова которой приводит АПА.

Она отметила, что в рамках проекта «Братская бригада» продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия: «5-8 октября в Нахчыване будут проведены учения «Нерушимое братство-2021». Цель учений – развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными Силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев со всеми нашими возможностями, как мы это делали до сих пор в справедливом деле наших двух братьев, с которыми мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции «два государства, одна нация».

Напомним, на фоне напряженности с Баку Иран 1 октября начал учения в близости от границ с Нахчыванской автономной республики Азербайджана.
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Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает Азербайджану

3 октября, 14:42

В Иране набирает обороты истерия в связи с победой Азербайджана в Карабахе и интервью президента Ильхама Алиева турецкому агентству «Анадолу».

Иранским официальным лицам неожиданно померещилось «усиление присутствия Израиля у границ Ирана»: обвинения в «сотрудничестве» Баку с Тель-Авивом «против» Тегерана озвучиваются последние недели.

Глава МИД страны накануне заявил, что «проводя военные учения на границе Азербайджанской Республики, мы передали сигнал сионистам и террористам в регионе».

Как сообщает Minval.az, данный абсурдный тезис повторил сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, выступая в режиме видеоконференции на церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ.

«События, происходящие на северо-западе Ирана, в некоторых соседних странах, должны разрешаться путем предотвращения присутствия иностранцев», — важно заявил он.

По его мнению, «безопасность страны – базисная основа деятельности всех сфер в русле прогресса».

«Тот, кто считает, что может обеспечить свою безопасность за счет опоры на другого, пусть знает, что в скором за это его ждет пощечина», — пригрозил он (все цитаты по IRNA).