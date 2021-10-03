ВС Турции начали использовать наземные беспилотники



Вооруженные силы Турции начали использовать беспилотные наземные машины для безопасного выполнения боевых и небоевых рискованных операций, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

По данным ведомства, мобильные комплексы ACROB IKA с дистанционным управлением могут вести разведку и наблюдение, преодолевая различные препятствия, в том числе водные.

Как отмечается, с помощью этого вооружения сухопутным подразделениям турецкой армии удастся свести к минимуму потери личного состава, поскольку комплексы позволяет проводить разведку и наблюдение в опасных зонах под огнем противника.

Беспилотные наземные машины созданы предприятием Elektroland Defence.