ВС Турции начали использовать наземные беспилотники

3 октября, 13:24


Вооруженные силы Турции начали использовать беспилотные наземные машины для безопасного выполнения боевых и небоевых рискованных операций, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

По данным ведомства, мобильные комплексы ACROB IKA с дистанционным управлением могут вести разведку и наблюдение, преодолевая различные препятствия, в том числе водные.

Как отмечается, с помощью этого вооружения сухопутным подразделениям турецкой армии удастся свести к минимуму потери личного состава, поскольку комплексы позволяет проводить разведку и наблюдение в опасных зонах под огнем противника.

Беспилотные наземные машины созданы предприятием Elektroland Defence.

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Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.