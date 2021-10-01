В Азербайджане начался очередной призыв на военную службу

1 октября, 09:59

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым «О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы», в Азербайджане начался призыв на срочную действительную военную службу.

Согласно распоряжению, граждане Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» будут уволены в запас с 1 по 30 октября 2021 года.

Призывники, которые будут отправлены на срочную действительную военную службу, были проинформированы Государственной службой о назначении на места службы в Вооруженных силах 25 сентября посредством SMS-сообщений.

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Саакашвили заявил, что находится в Грузии, однако МВД опровергает. Хроника

1 октября, 10:33

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.