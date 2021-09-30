ГПС сообщает о подрыве пограничника на мине в Зангилане

Сегодня примерно в 15:00 военнослужащий сверхсрочной службы Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу при продвижении в направлении пограничной боевой позиции получил травму, подорвавшись на противопехотной мине на территории Зангиланского района.

Как говорится в сообщении ГПС, после оказания первой медицинской помощи военнослужащий был эвакуирован на вертолете в военный госпиталь, находящийся в поселке Ахмедбейли Физулинского района, находится под врачебным контролем.