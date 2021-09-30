ГПС сообщает о подрыве пограничника на мине в Зангилане

30 сентября, 19:28

Сегодня примерно в 15:00 военнослужащий сверхсрочной службы Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу при продвижении в направлении пограничной боевой позиции получил травму, подорвавшись на противопехотной мине на территории Зангиланского района.

Как говорится в сообщении ГПС, после оказания первой медицинской помощи военнослужащий был эвакуирован на вертолете в военный госпиталь, находящийся в поселке Ахмедбейли Физулинского района, находится под врачебным контролем.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.