В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии прошли учения по борьбе с терроризмом

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии прошли очередные тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом.
За учениями наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Кямран Мустафаев и представители Вооруженных сил Турецкой Республики.
Основное внимание было уделено совершенствованию навыков личного состава по проведению антитеррористических операций в зданиях, освобождению пленных и заложников.
В конце учений, в котором в качестве наблюдателей и инструкторов приняла участие группа военнослужащих Вооруженных сил Турецкой Республики, состоялась церемония награждения.