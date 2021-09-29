Иностранных болельщиков на Олимпиаде в Пекине не будет

Билеты на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут зимой 2022 года, смогут приобрести только болельщики, которые живут на материковой части Китая. Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Также иностранных болельщиков не допустят на Паралимпийские игры. Ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Дополнительные требования к зрителям Олимпиады и Паралимпиады еще разрабатываются и будут опубликованы позднее.

29 сентября Исполком МОК провел заседание, в ходе которого обсуждались принципы проведения Олмипиады-2022, разработанные китайскими властями. Согласно правилам, все спортсмены, участвующие в Играх и не прошедшие вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин. Также все участники Олимпиады будут ежедневно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

На Олимпиаде-2022 будут признаны прививки всеми вакцинами, одобренными ВОЗ, международными регуляторами или странами-участницами.

Аналогичные правила действовали на Олимпиаде в Токио, которая прошла в этом году с 23 июля по 8 августа, напоминает «Дождь». Тогда иностранным болельщикам тоже не разрешили присутствовать на Играх.