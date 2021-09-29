Состоялась рабочая встреча делегаций Азербайджана и Беларуси

29 сентября, 15:30

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в Управлении кадров Главного управления по личному составу Министерства обороны состоялась рабочая встреча, посвященная военно-кадровым вопросам.

Как сообщает Минобороны, заместитель начальника Главного управления по личному составу — начальник Управления кадров Министерства обороны генерал-майор Эльчин Халилов обстоятельно поведал гостям о реформах, проводимых в азербайджанской армии, и подготовке профессионального кадрового состава.

На встрече делегации обменялись мнениями по военно-кадровой работе, в частности, были обсуждены вопросы прохождения военной службы и учета военных кадров.

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Путин: Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

29 сентября, 14:59

Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции в Сочи.

Он также добавил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе.