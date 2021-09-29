Состоялась рабочая встреча делегаций Азербайджана и Беларуси

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в Управлении кадров Главного управления по личному составу Министерства обороны состоялась рабочая встреча, посвященная военно-кадровым вопросам.

Как сообщает Минобороны, заместитель начальника Главного управления по личному составу — начальник Управления кадров Министерства обороны генерал-майор Эльчин Халилов обстоятельно поведал гостям о реформах, проводимых в азербайджанской армии, и подготовке профессионального кадрового состава.

На встрече делегации обменялись мнениями по военно-кадровой работе, в частности, были обсуждены вопросы прохождения военной службы и учета военных кадров.