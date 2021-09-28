Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам

Пентагон создал оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развертывание кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане, пишет профильное издание Института ВМС США USNI News.
Группа получила название Greyhound.
«Корабли буду готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны», — заявил контр-адмирал, командующий надводными силами ВМС США в Атлантике Брендан Маклейн.
В состав группы вошли «два самых боеспособных эсминца»: «Томас Хаднер» и «Дональд Кук». В январе к ним присоединится эсминец «Салливанс», который сейчас развернут в составе британской авианосной группы. В 2022 году, когда «Томас Хаднер» будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы «Коул» и «Грэвели».