Наши шахматистки поделили очки с Арменией

Женская сборная Азербайджана по шахматам в рамках чемпионата мира сыграла вничью с командой Армении.

В состав азербайджанской сборной входили Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы. В своей второй встрече в группе A они сыграли против команды Армении. Игра завершилась со счетом 2:2.

Гюнай Мамедзаде победила Элину Даниелян, а Гюльнар Мамедова — Лилит Мкртчян. Другие азербайджанские шахматистки, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы, проиграли своим оппоненткам Анне Саргсян и Сусанне Габоян, уточняет «Репорт».

Отметим, что чемпионат мира продлится до 3-го октября.