Азербайджанские шахматистки сразятся с Арменией

27 сентября, 22:13

Женская сборная Азербайджана по шахматам сыграет с командой Армении в групповой стадии командного чемпионата мира, который состоится в испанском городе Ситжесе.

В понедельник, 27 сентября, в Ситжесе стартует командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. По итогам жеребьевки женская сборная Азербайджана попала в группу «А», в которой сыграет с командами России, Армении, Франции, Индии и Испании.

В группу «В» попали сборные ФИДЕ-Америка, Украины, Казахстана, Германии, Грузии и Польши, уточняет «Спутник».

Согласно регламенту, сборные в своих группах сыграют по круговой системе и четыре лучшие команды из каждой группы получат путевки в четвертьфинал. В первые два соревновательных дня участники мундиаля сыграют по два матча. В понедельник азербайджанские шахматистки сначала сыграют с командой Индии, а затем встретятся со сборной Армении.

В составе женской сборной Азербайджана на командном чемпионате мира выступают Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы и Ульвия Фаталиева.

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».