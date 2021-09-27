Азербайджанские шахматистки сразятся с Арменией

Женская сборная Азербайджана по шахматам сыграет с командой Армении в групповой стадии командного чемпионата мира, который состоится в испанском городе Ситжесе.

В понедельник, 27 сентября, в Ситжесе стартует командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. По итогам жеребьевки женская сборная Азербайджана попала в группу «А», в которой сыграет с командами России, Армении, Франции, Индии и Испании.

В группу «В» попали сборные ФИДЕ-Америка, Украины, Казахстана, Германии, Грузии и Польши, уточняет «Спутник».

Согласно регламенту, сборные в своих группах сыграют по круговой системе и четыре лучшие команды из каждой группы получат путевки в четвертьфинал. В первые два соревновательных дня участники мундиаля сыграют по два матча. В понедельник азербайджанские шахматистки сначала сыграют с командой Индии, а затем встретятся со сборной Армении.

В составе женской сборной Азербайджана на командном чемпионате мира выступают Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы и Ульвия Фаталиева.