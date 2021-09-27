Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

27 сентября, 20:12

Начался рабочий визит в нашу страну турецкой делегации, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере.

27 сентября турецкая делегация возложила цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Гости также посетили Аллею шехидов и мемориал турецким воинам-освободителям. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем турецкая делегация прибыла в Министерство обороны.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой господином М.Дере.

Подчеркнув, что отношения между нашими странами зиждутся на узах дружбы и братства, генерал-полковник З.Гасанов отметил расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах в целях повышения обороной мощи Азербайджана, что является одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Особо подчеркнув историческую значимость для азербайджанского народа славной победы Азербайджанской Армии в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр выразил признательность братской Турции за оказанную поддержку.

Заместитель министра национальной обороны Турции подчеркнул важность развития совместного военного производства и обмена опытом между нашими странами.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по поводу проведения совместных военных учений с привлечением различных видов войск армий двух стран, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение заместитель министра национальной обороны Турецкой Республики господин Мухсин Дере был награжден медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в области военного сотрудничества», присужденной приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова за успешное сотрудничество с Азербайджанской Армией.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.