Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

Начался рабочий визит в нашу страну турецкой делегации, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере.

27 сентября турецкая делегация возложила цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Гости также посетили Аллею шехидов и мемориал турецким воинам-освободителям. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем турецкая делегация прибыла в Министерство обороны.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой господином М.Дере.

Подчеркнув, что отношения между нашими странами зиждутся на узах дружбы и братства, генерал-полковник З.Гасанов отметил расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах в целях повышения обороной мощи Азербайджана, что является одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Особо подчеркнув историческую значимость для азербайджанского народа славной победы Азербайджанской Армии в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр выразил признательность братской Турции за оказанную поддержку.

Заместитель министра национальной обороны Турции подчеркнул важность развития совместного военного производства и обмена опытом между нашими странами.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по поводу проведения совместных военных учений с привлечением различных видов войск армий двух стран, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение заместитель министра национальной обороны Турецкой Республики господин Мухсин Дере был награжден медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в области военного сотрудничества», присужденной приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова за успешное сотрудничество с Азербайджанской Армией.