В Шуше прошла акция по случаю годовщины Отечественной войны

В городе Шуша состоялось памятное мероприятие, приуроченное к первой годовщине Отечественной войны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
На мероприятии по случаю Дня памяти минутой молчания была почтена светлая память героических сынов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Был произведен залповый огонь в память о шехидах, в сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие на мероприятии поведали о славном боевом пути доблестной Азербайджанской Армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, о героизме и доблести наших военнослужащих.
В заключение личный состав Министерства обороны и внутренних войск прошел торжественным маршем по центральным улицам города Шуша.