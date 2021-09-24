Доннарумма может продолжить карьеру в Италии

Не самым лучшим образом складываются дела у голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Еще летом вратарь стал одним из творцов победы сборной Италии на чемпионате Европы 2020, а ныне прочно обосновался на скамейке запасных французского гранда.

Дело в том, что главный тренер парижан Маурисио Почеттино продолжает верить в ветерана клуба Кейлора Наваса и именно ему доверяет место в воротах.

Из-за чего Доннарумма может снова перебраться на Апеннины. Но только не в стан родного Милана, откуда и переезжал во Францию, а к извечным соперникам россонери Ювентусу.

Руководство последнего все больше недовольно нынешним стражем ворот — поляком Войцехом Щенсны, а потому готово рассмотреть вариант с Джанлуиджи Доннаруммой уже следующим летом, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Marca.