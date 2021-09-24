Доннарумма может продолжить карьеру в Италии

24 сентября, 23:33

Не самым лучшим образом складываются дела у голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Еще летом вратарь стал одним из творцов победы сборной Италии на чемпионате Европы 2020, а ныне прочно обосновался на скамейке запасных французского гранда.

Дело в том, что главный тренер парижан Маурисио Почеттино продолжает верить в ветерана клуба Кейлора Наваса и именно ему доверяет место в воротах.

Из-за чего Доннарумма может снова перебраться на Апеннины. Но только не в стан родного Милана, откуда и переезжал во Францию, а к извечным соперникам россонери Ювентусу.

Руководство последнего все больше недовольно нынешним стражем ворот — поляком Войцехом Щенсны, а потому готово рассмотреть вариант с Джанлуиджи Доннаруммой уже следующим летом, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Marca.

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Россия второй раз за месяц сменит командующего миротворцами в Карабахе. Им станет Геннадий Анашкин

25 сентября, 01:09

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщают армянские СМИ.

По данным агентства «Спутник», официально о назначении генерал-лейтенанта будет объявлено завтра.

Геннадий Владимирович Анашкин родился 1968 году в городе Куйбышеве (Самара), проходил службу в Германии. Анашкин служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, был в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Группа под командованием Анашкина участвовала в боевых действиях против Грузии в 2008 году.

Напомним, первый командующий миротворцами Рустам Мурадов завершил свою миссию 6 сентября, его сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Как уже писал Minval.az, новость о назначении Кособокова командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе в Азербайджане была воспринята негативно.

Кособоков ранее служил в аннексированным Крыму заместителем командующего армейским корпусом, действующим в составе Военно-морского флота.

До этого, с 2015-го по 2017 год, он занимал должность командующего 7-й российской военной базой в оккупированной Абхазии. До недавнего времени Михаил Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ.

Части 58-й армии расположены на Северном Кавказе, а также в оккупированной Южной Осетии.