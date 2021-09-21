Минобороны опровергает ложь армян о подрыве нашего военнослужащего

В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали информацию о том, что солдат Азербайджанской Армии якобы подорвался на противопехотной мине в Ходжавендском районе.

Как сообщили в Минобороны, 21 сентября в направлении Ходжавендского района не было никакого взрыва.

«В воинских частях, находящихся в подчинении Министерства обороны, нет военнослужащего по имени Набиев Самир Сахиб оглу, имя которого фигурирует в распространенном сообщении.

Призываем все СМИ и пользователей соцсетей не распространять ложную и не уточненную в официальных источниках информацию», — говорится в сообщении.