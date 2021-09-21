Российские военные применят опыт войны в Карабахе на учении стран ШОС

21 сентября, 13:10

Опыт в Сирии и Нагорном Карабахе будет применен на учении «Мирная миссия-2021» в Оренбургской области, сообщил журналистам начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Коруц.

«Опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе, будет положен в основу практических действий инженерных подразделений ЦВО на учении «Мирная миссия-2021″. На всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск», — сказал Коруц.

По его словам, в составе воздушных отрядов будут задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, которые позволят в сжатые сроки установить минно-взрывные заграждения на обозначенных рубежах. При этом в составе наземных подвижных отрядов заграждения будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3.

«Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой задействуем отряд обеспечения мобильности в составе инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов», — отметил Коруц.

Кроме того, военные инженеры ЦВО отработают создание противотанкового рва взрывным способом протяженностью 2 тыс. метров. Для его устройства задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте, добавил он.

Учение вооруженных сил стран ШОС «Мирная миссия-2021» проходит на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области, впервые в нем принимает участие воинский контингент Беларуси.

Всего в учении задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовые самолеты Су-25, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8 и самолеты Ил-76.

Учение продлится до 24 сентября.

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая межправительственная международная организация. Ее участниками являются Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Арестовано имущество в размере более 30 млн манатов бывшего председателя «Азерхалча»

21 сентября, 09:43

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.