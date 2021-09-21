Российские военные применят опыт войны в Карабахе на учении стран ШОС

Опыт в Сирии и Нагорном Карабахе будет применен на учении «Мирная миссия-2021» в Оренбургской области, сообщил журналистам начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Коруц.

«Опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе, будет положен в основу практических действий инженерных подразделений ЦВО на учении «Мирная миссия-2021″. На всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск», — сказал Коруц.

По его словам, в составе воздушных отрядов будут задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, которые позволят в сжатые сроки установить минно-взрывные заграждения на обозначенных рубежах. При этом в составе наземных подвижных отрядов заграждения будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3.

«Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой задействуем отряд обеспечения мобильности в составе инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов», — отметил Коруц.

Кроме того, военные инженеры ЦВО отработают создание противотанкового рва взрывным способом протяженностью 2 тыс. метров. Для его устройства задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте, добавил он.

Учение вооруженных сил стран ШОС «Мирная миссия-2021» проходит на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области, впервые в нем принимает участие воинский контингент Беларуси.

Всего в учении задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовые самолеты Су-25, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8 и самолеты Ил-76.

Учение продлится до 24 сентября.

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