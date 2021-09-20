Роналду превзошел достижение Ибрагимовича

Криштиану Роналду продолжает феерить, вернувшись в «Манчестер Юнайтед». Мало того, что португалец забил в каждом из трех матчей, в которых выходил на поле в составе клуба, так он еще и обновляет рекорды, отмечает «Корреспондент».

Так, пало достижение нестареющего Златана Ибрагимовича. Швед за свою карьеру забивал на 64-х разных аренах. Однако португалец уже превзошел этот показатель. В воскресенье он отметился мячом в воротах лондонского «Вест Хема». Гол на поле «молотобойцев» стал для Роналду 66-м, забитым на разных стадионах.