Роналду превзошел достижение Ибрагимовича

21 сентября, 00:45

Криштиану Роналду продолжает феерить, вернувшись в «Манчестер Юнайтед». Мало того, что португалец забил в каждом из трех матчей, в которых выходил на поле в составе клуба, так он еще и обновляет рекорды, отмечает «Корреспондент».

Так, пало достижение нестареющего Златана Ибрагимовича. Швед за свою карьеру забивал на 64-х разных аренах. Однако португалец уже превзошел этот показатель. В воскресенье он отметился мячом в воротах лондонского «Вест Хема». Гол на поле «молотобойцев» стал для Роналду 66-м, забитым на разных стадионах.

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Анкара считает выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

21 сентября, 00:16

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.