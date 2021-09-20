Азербайджанские саперы отчитались о проделанной работе

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как говорится в сообщении ANAMA, с 13 по 18 сентября в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено и обезврежено 59 противопехотных мин, 4 противотанковые мины и 85 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение недели была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 324 гектара.