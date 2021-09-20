Азербайджанские саперы отчитались о проделанной работе

20 сентября, 21:31

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как говорится в сообщении ANAMA, с 13 по 18 сентября в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено и обезврежено 59 противопехотных мин, 4 противотанковые мины и 85 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение недели была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 324 гектара.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.