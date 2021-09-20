Азербайджан и Турция приступили к проведению учений в Нахчыване

В соответствии с договором о военном сотрудничестве, подписанным между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2021» с участием мотострелковых подразделений, подразделений спецназа, командо и различных родов войск двух стран.

В учениях с участием подразделений и частей войск Нахчыванского гарнизона и ВС Турции по традиции был проведен обмен государственными флагами двух братских стран.

Перед обменом флагами прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем военная колонна ВС Турции проехала через Мост надежды и направилась к району учений. Военнослужащих братской страны торжественно встретили в воинской части Отдельной общевойсковой армии.



