Азербайджан и Турция приступили к проведению учений в Нахчыване

20 сентября, 20:19

В соответствии с договором о военном сотрудничестве, подписанным между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2021» с участием мотострелковых подразделений, подразделений спецназа, командо и различных родов войск двух стран.

В учениях с участием подразделений и частей войск Нахчыванского гарнизона и ВС Турции по традиции был проведен обмен государственными флагами двух братских стран.

Перед обменом флагами прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем военная колонна ВС Турции проехала через Мост надежды и направилась к району учений. Военнослужащих братской страны торжественно встретили в воинской части Отдельной общевойсковой армии.


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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.