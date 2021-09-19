Дэвис победил Ромеро в главном бою Bellator 266



В Сан-Хосе (США) завершился турнир Bellator 266, в главном бою которого американский полутяжеловес Фил Дэвис (23-6) победил по очкам кубинца Йоэля Ромеро (13-6).

Соперники осторожно начали поединок. Дэвис старался контролировать бой с дистанции за счёт длины рук, периодически постреливая джебом, а кубинец выжидал его ошибку и старался зарядиться на один разовый удар. Так, он неплохо взорвался правой навстречу, но Дэвис брал количеством точных ударов и отбивал сопернику ноги лоу-киками.

Во втором раунде Дэвис продолжил работать сериями, попадая и по корпусу, а Ромеро не удавалось выйти на удобную дистанцию. Дэвис попытался контратаковать тейкдауном, но кубинец оказался к этому готов. При этом Ромеро мало что предпринимал в ответ, а в конце всё же пропустил перевод в партер.

В третьем раунде американец продолжил бороться и снова пару раз бросил своего соперника и жёсткими ударами сверху доставил ему немало проблем. Это и окончательно предопределило его успех на двух судейских картах со счётом 30:27 и 30:26, а третий судья решил неожиданно поддержать кубинца и отдал ему победу — 29:28.