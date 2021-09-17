Известный боец хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса

18 сентября, 01:00

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко выразил мнение, что не испытывает не испытывает проблем со здоровьем и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель.

«Можно ли с моим образом жизни прожить до 65-70 лет? Не знаю. Посмотрим. Я собираюсь попасть в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель.

Нет ли у меня ощущения, что с каждым загулом приближаюсь к пропасти? Нет, такого нет. Черчилль каждый день выпивал виски, выкуривал по сигаре и дожил до 90 лет», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».