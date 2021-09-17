Известный боец хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко выразил мнение, что не испытывает не испытывает проблем со здоровьем и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель.

«Можно ли с моим образом жизни прожить до 65-70 лет? Не знаю. Посмотрим. Я собираюсь попасть в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель.

Нет ли у меня ощущения, что с каждым загулом приближаюсь к пропасти? Нет, такого нет. Черчилль каждый день выпивал виски, выкуривал по сигаре и дожил до 90 лет», — приводит слова бойца «Матч ТВ».