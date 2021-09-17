В связи с пандемией ограничены встречи с военнослужащими Госпогранслужбы

17 сентября, 10:30


Встречи с военнослужащими, проходящими службу в Государственной пограничной службе, ограничены в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«В  соответствии с соответствующими решениями Кабмина об усилении профилактических мер против пандемии коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана действуют ограничения на организацию встреч с военнослужащими срочной действительной военной службы в структурных подразделениях и воинских частях ГПС. В рамках мероприятий по предотвращению распространения инфекции, в органах ГПСпродолжается вакцинация военнослужащих против коронавируса».

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».