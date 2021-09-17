В связи с пандемией ограничены встречи с военнослужащими Госпогранслужбы

Встречи с военнослужащими, проходящими службу в Государственной пограничной службе, ограничены в связи с коронавирусом.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
«В соответствии с соответствующими решениями Кабмина об усилении профилактических мер против пандемии коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана действуют ограничения на организацию встреч с военнослужащими срочной действительной военной службы в структурных подразделениях и воинских частях ГПС. В рамках мероприятий по предотвращению распространения инфекции, в органах ГПСпродолжается вакцинация военнослужащих против коронавируса».