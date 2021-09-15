Спортсменам могут разрешить курить марихуану

16 сентября, 01:00

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит отмену запрета на курение марихуаны для спортсменов.

Научное исследование, по итогам которого каннабис может быть исключен из списка запрещенных веществ, стартует в 2022 году. В WADA хотят выяснить степень влияния каннабиноидов на достижение спортсменами определенных спортивных результатов. При этом спортсменам могут разрешить употребление марихуаны не раньше 2023 года, передает Reuters.

С предложением снять запрет на употребление марихуаны выступило в июле 2021 года Американское антидопинговое агентство (USADA). Причиной для этого стало отстранение 21-летней американской легкоатлетки Ша’Кэрри Ричардсон от участия в Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка показала лучший результат в беге на 100 м в отборочных соревнованиях на Олимпиаду, однако в ее допинг-пробе нашли следы марихуаны. Из-за этого легкоатлетка была отстранена на один месяц, а ее результаты аннулировали. Сама Ричардсон заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после смерти матери.

﻿

Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».