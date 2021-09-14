Жоржиньо мечтает продолжить карьеру в Италии

Представитель 29-летнего итальянца заявил, что игрок хотел бы продолжить карьеру в Италии.

«Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до 2023 года. Он мечтает вернуться в Италию, в идеале — после победы на ЧМ-2022. Но нам нужно будет следить за тем, каким будет рынок в ближайшие пару лет», — приводит слова агента «Газета.ру» со ссылкой на интернет-портал goal.com.

Напомним, Жоржиньо по итогам минувшего сезона был признан лучшим футболистом года. Вместе с «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.

Жоржиньо перебрался в «Челси» в 2018 году из «Наполи». В текущем сезоне АПЛ на его счету три матча без результативных действий.