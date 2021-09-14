Акар высоко оценил значимость совместных учений Азербайджана и Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев и заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал — лейтенант Рамиз Таиров прибыли в Конью для участия в мероприятии по случаю «Дня высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021».

На территории проведения учений состоялась торжественная встреча азербайджанской делегации с участием почетного караула.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем высокопоставленным гостям был представлен брифинг о ходе совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» и выполненных задачах. После брифинга состоялись выступления министров обороны Азербайджана и Турции.

Поприветствовав личный состав, принимающий участие в учениях, генерал-полковник З.Гасанов отметил успешное развитие азербайджано-турецкого сотрудничества под руководством глав двух государств.

Подчеркивалось, что двусторонние отношения зиждутся на стратегическом партнерстве, неотъемлемой частью которых являются последовательные меры, осуществляемые в области армейского строительства.

Особо отметив моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны, министр обороны выразил признательность турецкой стороне. Министр подчеркнул, что совместные учения способствуют дальнейшему повышению знаний и навыков военных пилотов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценил значимость совместных учений. Подчеркнув важность развития двустороннего военного сотрудничества, господин Х.Акар отметил важность проводимых учений с точки зрения обретения опыта военнослужащими двух стран. Было особо отмечено, что двустороннее военное сотрудничество направлено на обеспечение безопасности наших народов и стран, а также стабильности в регионе.

Высоко оценив профессионализм и мастерство участников учений, успешное выполнение ими поставленных задач, министры обеих стран пожелали участникам еще больших успехов на службе.

В заключение гости понаблюдали за практической частью учений.