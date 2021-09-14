Продолжаются турецко-азербайджанские учения «Братская бригада»

Продолжаются учения «Братская бригада» с участием турецких и азербайджанских военнослужащих.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
«Учения азербайджанских военнослужащих, находящихся в Турции в рамках проекта «Братская бригада», продолжаются в командовании 18-й механизированной пехотной бригады в Чанаккале», — отмечается в сообщении.
“Kardeş Tugay Projesi” kapsamında Türkiye’de bulunan Azerbaycan Birliğinin eğitimlerine Çanakkale’deki 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında devam ediliyor. pic.twitter.com/7DTZAlnk8h
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2021