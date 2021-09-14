Закир Гасанов в Турции

14 сентября по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправились в Турцию.
В ходе визита запланированы встречи руководства Министерства обороны с военным руководством Турции, в том числе участие в мероприятии «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021» в Конье.