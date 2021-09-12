Хавьер Тебас: Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

12 сентября, 19:19

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода — не только из «Барселоны», но и из чемпионата», — цитирует Тебаса RT со ссылкой на интернет-портал Sport.es.

Он также добавил, что Ла Лиге повезло, потому что в ней одновременно выступали два лучших футболиста мира.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента 5 августа 2021 года.

В «Барселоне» он провёл 520 матчей, в которых забил 474 мяча.

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Фуат Октай — об испытаниях турецкой ковид-вакцины в Азербайджане

12 сентября, 17:52

Турция ведет переговоры в связи с проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Фуат Октай отметил, что была достигнута договоренность с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым о проведении 3-й фазы исследований отечественной вакцины TURKOVAC в Кыргызстане.

«Со многими странами, в том числе с Пакистаном, Азербайджаном, Аргентиной, Колумбией и Польшей, продолжаются переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины», – сказал вице-президент, которого цитирует «Анадолу».

По его словам, благодаря полученному опыту при работе над TURKOVAC Турция будет быстро прогрессировать и в исследованиях других отечественных