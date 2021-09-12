Начался визит Керима Велиева в Турцию

Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турецкой Республике.
Данную информацию приводит Минобороны Азербайджана.
В рамках визита запланировано проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турции.
На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.
Отметим, что свой первый зарубежный визит первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии совершает именно в братскую Турцию.
Визит продлится до 14 сентября.