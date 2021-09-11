Обострение на Донбассе: один украинский военный погиб, трое раненых

Один украинский военный погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны сепаратистов на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины; с начала текущих суток субботы противник дважды открывал огонь. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести», – сказано в утренней сводке.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.