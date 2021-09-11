Обострение на Донбассе: один украинский военный погиб, трое раненых

11 сентября, 10:08

Один украинский военный погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны сепаратистов на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины; с начала текущих суток субботы противник дважды открывал огонь. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести», – сказано в утренней сводке.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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Минобороны сообщило, что Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев, но не опубликовало фото со встречи

10 сентября, 23:55

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече, как отметили в оборонном ведомстве, «обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы».

Примечательно, что Минобороны, в отличие от предыдущих аналогичных встреч, на этот раз не стало сопровождать свой пресс-релиз фотографиями.